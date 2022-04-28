شباب الأهلي يرفع الرأس في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بتأهل «فرسان دبي»، ضمن أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا لدوري أبطال آسيا 2022، بعد وصوله إلى 10 نقاط، بتعادله ضمن الجولة السادسة والأخيرة 1-1، على ملعب إستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية أمس الأربعاء، مع فولاد خوزستان الإيراني، والذي تربع على صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 12 نقطة من 6 مباريات.

وتقدم فولاد عبر هدف لوسيانو شيمبا من ضربة جزاء في الدقيقة 72، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق البديل يحيى الغساني في الدقيقة 82، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة نفسها أمس، فوز آهال التركماني على الغرافة القطري 4 - 2، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وآهال المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تأثير الطقس

وقال مهدي علي: مباراتنا كانت بدنية لحد الكبير، وظهر الإرهاق على الفريقين بسبب الحرارة والرطوبة، وأثر الطقس على الأداء بشكل عام، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وسعيد بالتأهل إلى المرحلة المقبلة، وأطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإعادة النظر في التحكيم، وضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو «الفار»، لأن شباب الأهلي تأثر بالتحكيم، كما أن ركلة الجزاء المحتسبة لفولاد سبقتها مخالفة لم يحتسبها الحكم.

ولفت المدرب، إلى أن شباب الأهلي، أهدر عدداً من الفرص في الشوط الأول، مبيناً أن الإصابات المفاجئة للاعبين خلال المباراة، أثرت على اختيارات الجهاز الفني في إجراء التغييرات الاضطرارية، وقال: الحمد لله، نجحنا في العودة وتسجيل التعادل، وأبارك مرة أخرى صعود الفريق إلى الدور التالي، والتأهل أمر جيد للفريق، ونتطلع لتحضير اللاعبين بشكل جيد للمرحلة المقبلة، وما حققناه سيعطي اللاعبين مزيداً من الثقة في المستقبل.

ضغط المباريات

كما رد المدرب على سؤال حول تبديل كارتابيا، في وقت مبكر من الشوط الأول، وضغط المباريات في الفترة المقبلة، بقوله: كارتابيا كان يعاني من آلام قبل المباراة بعد أن تعرض لضربة قوية في اللقاء السابق، وعندما شعر بالألم بعد مرور 15 دقيقة، فضلنا تبديله، وكذلك جرى نفس الحال مع لاعب الوسط ماجد حسن، والذي كان يعاني من آلام أدت لتبديله، وأتمنى أن يعود اللاعبون بصورة أفضل في المباريات المقبلة، ولدينا مباراة أمام العين غداً الجمعة، وبعدها نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين أيضاً الأربعاء المقبل، وأداء 7 أو 8 مباريات خلال شهر، أمر صعب، ولذلك نسعى للتدوير، ومنح اللاعبين الراحة المطلوبة.

وأعرب الأوزبكي عزيز جانيف لاعب شباب الأهلي، بعد حصوله على لقب رجل المباراة، عن سعادته بالتأهل إلى المرحلة المقبلة، مقدماً التهنئة للجميع، وقال: الحمد لله لعبنا جيداً وتأهلنا للمرحلة المقبلة، وسنبذل كل ما نملك للاستمرار في تحقيق تطلعات جماهيرنا.

يذكر أن، الجولات الأولى من منافسات المجموعة، شهدت تعادل شباب الأهلي مع آهال وفولاد والغرافة بنتيجة واحدة 1-1، فيما شهدت الجولة الرابعة، فوز شباب الأهلي على الغرافة 8 - 2، والجولة الخامسة، فوز شباب الأهلي على آهال 2 - 1، وتقضي اللائحة بتأهل الفرق الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

من ناحية أخرى، تقدم ‏نادي شباب الأهلي، بالشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم، على التنظيم الرائع لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وعلى الجهد الكبير الذي كان نتاجه هذا النجاح المميز في تنظيم هذا المحفل الآسيوي، وأكد أنه دائماً ما اقترن اسم المملكة بالنجاح والتميز في كل محفل، كما تقدم «فرسان دبي» بالشكر إلى نادي ‏أهلي جدة الذي استضاف تدريبات الفريق خلال البطولة الآسيوية، وأكد أن أهلي جدة وشباب الأهلي، امتداد لهوية متصلة، وأن عمق العلاقة والأصالة تجمع الأشقاء.

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