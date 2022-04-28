عبدالله سلطان.. ملك التصديات في عمر الـ 36

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نجح عبدالله سلطان حارس مرمى الظفرة، في إثبات أنه حارس مخضرم وواحد من أفضل الحراس بعد تألقه مع «الفارس» خلال الموسم الحالي على الرغم من بلوغه عمر الـ 36.

واستطاع عبدالله سلطان أن يكون على قدر المسؤولية بعد أن ضربت الإصابة الحارس خالد السناني ليعود سلطان إلى مركز الحراسة ويرتدي قفاز الإجادة في أغلب مباريات الظفرة هذا الموسم على الرغم من أن وضع الفريق ليس بالوضع الجيد وتعرضه لهزات كثيرة وصراعه على الهروب من دائرة الهبوط.

ونجح سلطان في أن يكون «ملك التصديات» كأكثر حراس مرمى دوري أدنوك للمحترفين تصدياً للتسديدات خلال مباريات الدوري الموسم الحالي بـ 73 تصدياً، متفوقاً على فهد الظنحاني حارس بني ياس (71 تصدياً)، وأحمد حمدان حارس العروبة (48 تصدياً)، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة (47 تصدياً).

وبغض النظر عن نتائج الظفرة التي تحسنت أخيراً منذ تولي المغربي بدر الدين الإدريسي الإدارة الفنية خلفاً للبرازيلي المقال روجيرو ميكالي ونجاح الفريق في حصد 7 نقاط خلال المباريات الأربع الأخيرة بعد الخسارة في الوقت القاتل أمام الوحدة 3-2 في الجولة الأخيرة، فإن حارس «الفارس» كان على الموعد في أغلب المباريات رغم أن الظفرة خرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط. كما أنه واحد من أكثر اللاعبين مشاركة خلال الموسم بـ 18 مباراة وغاب فقط عن ثلاث مباريات، وبإجمالي 1620 دقيقة، حيث يستحق الإشادة بعدما عاد بشكل أفضل رغم مشاركته الموسم الماضي في 5 مباريات فقط.

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