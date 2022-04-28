النجم الأحمر بطلاً لدولية بني ياس للناشئين تحت 17 سنة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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توج النجم الأحمر الصربي بطلاً للنسخة الأولى من بطولة بني ياس الدولية للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، التي أسدل الستار على منافساتها مساء أول من أمس الثلاثاء، وأقيمت بمشاركة 8 فرق بتنظيم بني ياس وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

حضر مراسم التتويج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وناصر خادم الكعبي نائب الرئيس، ومحمد هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وحصد لاعب الوحدة ياسر ألو علي على لقب أفضل لاعب ، ووك درازاكيتش حارس النجم الأحمر «أفضل حارس» .

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