الإسباني خافيير كاييخا يقترب من تدريب النصر

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب الإسباني خافيير كاييخا المدرب السابق لناديي فياريال وآلافيس الإسبانيين، من تولي مهمة تدريب النصر، بعد أن قطعت المفاوضات بينه وبين إدارة العميد أشواطاً متقدمة. ومن المنتظر أن يستلم كاييخا مهامه على رأس الإدارة الفنية للفريق، خلفاً للمدرب الحالي سالم ربيع، عقب الجولة 22، التي يلتقي فيها النصر جاره الوصل على أرضه، حتى يشرف بنفسه على ضبط برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، وتحديد حاجياته.

وجاء اختيار كاييخا، بناء على الأهداف التي وضعتها شركة النصر لكرة القدم، وفي مقدمها تكوين فريق قادر على المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، خلافاً للوجه المتواضع الذي قدمه الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز