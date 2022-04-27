الشباب يفوز على الجزيرة في دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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تغلب الشباب السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 0/2، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ورفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة، وضمن تأهله لدور الـ 16 من المسابقة القارية، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وسجل جون ماري هدف التقدم للشباب في الدقيقة 68، قبل أن يضيف باولينو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة وفي إطار منافسات نفس الجولة، فاز مومباي الهندي على القوة الجوية العراقي بنتيجة 0/1، سجله دييجو ماوريسيو في الدقيقة 31.

ورفع مومباي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف أمام القوة الجوية صاحب المركز الثالث.

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