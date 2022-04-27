شرطة أبوظبي تتوج أبطال رمضانية «عام الخمسين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياض

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توجت شرطة أبوظبي الفائزين ببطولة عام الخمسين الرمضانية، ضمن درع معالي القائد العام للتفوق الرياضي، وتكونت البطولة من 8 مسابقات وعدد من الفعاليات المصاحبة، وبمشاركة 9 قطاعات وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، فريق قطاع المهام الخاصة لحصوله على المركز الأول للبطولة على مستوى النقاط، وأشاد خلال التكريم بالمستوى الجيد الذي ظهرت عليه البطولة، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة، والتي تعتمد على التميز الرياضي وقوة التحمل. وحضر التتويج العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والعميد عمران أحمد المزروعي نائب مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمنتسبين.

أفضل

ونال فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الأول في مسابقة كرة القدم (رجال)، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحاز فريق قطاع العمليات المركزية المركز الثالث، ونال لقب أفضل حارس اللاعب سالم الحنطوبي، ولقب هداف المسابقة اللاعب عبدالله الشيبة، ولقب أفضل لاعب اللاعب محمود يوسف.

وفي فعالية الشطرنج التي تعقد للمرة الأولى على مستوى القطاعات، فاز الرقيب أول عبدالله إدريس الحامد من قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول برصيد 5 نقاط ونصف، وحل المساعد أول صالح عبدالله عسكر من قطاع شؤون الأمن والمنافذ في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاء المدني خالد نايف قاسم من قطاع الموارد البشرية في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي مسابقة تحدي القوة (عن بعد) رجال، حصل على المركز الأول قطاع المهام الخاصة، وقطاع الأمن الجنائي في المركز الثاني، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في المركز الثالث، أما في مسابقة السيدات، فاز بالمركز الأول فريق قطاع الموارد البشرية، وبالمركز الثاني فريق قطاع الأمن الجنائي، وفي المركز الثالث فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

فوز

وفي مسابقة الجري (تريدمنت) رجال، حصل على المركز الأول فريق قطاع المهام الخاصة، وجاء في المركز الثاني فريق قطاع الأمن الجنائي، وحصل على المركز الثالث فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وفي مسابقة السيدات، فاز بالمركز الأول فريق قطاع المهام الخاصة، وجاء فريق قطاع الموارد البشرية في المركز الثاني، وفريق قطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث.

وفاز فريق قطاع الموارد البشرية في مسابقة كرة الطائرة (الشاطئية) رجال بالمركز الأول، وحصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني، وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على المركز الثالث، أما في مسابقة السيدات فحصل فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الأول، وجاء فريق قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، وفريق قطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث. وفي مسابقة شد الحبل (رجال)، حصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الأول، وفريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الثاني، وفريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثالث.

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