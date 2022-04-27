محمد بن صقر يتوج أبطال «ملتقى الوفاء»

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

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توج الشيخ محمد بن صقر القاسمي فريق الحرية ببطولة «ملتقى الوفاء الرمضاني» بخور خوير، بعد فوزه في المباراة الختامية على أبطال رأس الخيمة بهدفين نظيفين، كما تم تتويج فريق الموقع بطلاً للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الرمس في المباراة النهائية، كما نال فريق الدفاع المدني لقب منافسات شد الحبل وحصل فريق الجير أس أس على بطولة الكريكيت.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الشكر للجهات التي أسهمت في إنجاح الملتقى، مؤكدة أن ما تم إنجازه في هذه الدورة يعتبر عملاً استثنائياً، حيث تضافرت جهود الجميع في زمن قياسي لإكمال الإعداد والتحضيرات للبطولة، وتجهيز الملعب ليكون نتاج العمل الدؤوب نجاح البطولة، كما كان الملتقى فرصة لأبناء المنطقة وكل أبناء رأس الخيمة لقضاء أمسيات استمتعوا فيها بمباريات مثيرة وتنافس قوي في كل البطولات.

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