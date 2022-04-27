ختام رمضانية «الروابي» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت في دبي الدورة الرمضانية السنوية التي تنظمها شركة الروابي للألبان بدبي تحت شعار «التنافس الشريف والأخلاق الحميدة»، واشتملت الدورة على عدة فعاليات، القرآن الكريم وتنس الطاولة والشطرنج والكرة الطائرة وكرة الريشة، واختتمت بمنافسات كرة القدم وانتهت المباراة النهائية بالتعادل السلبي بين فريقي المصنع والمبيعات وحسمها فريق المبيعات لصالحه بركلات الترجيح 4-3 لينال كأس البطولة بعد مباراة قوية أدارها طاقم تحكيم مكون من عثمان صيام بمساعدة عبدالله بله وعبدالقادر عصام، وفي منافسات كرة الطاولة فاز إسماعيل ولي بلقب الدورة، وقام الدكتور أحمد التجاني المنصوري في ختام الدورة بتتويج الفائزين.

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