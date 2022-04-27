روبن «العنابي».. هدف الموسم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استحق البرتغالي روبن فيليب لاعب الوحدة، لقب «البديل الناجح» في مباراة فريقه أمام الظفرة، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح في خطف فوز قاتل للعنابي في الوقت المحتسب بدل من الضائع، أعاد بها أمل المنافسة لـ«أصحاب السعادة» وأبقى الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

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الهدف الثالث وهدف الفوز الذي أحرزه فيليب ، هو أول أهدافه مع الوحدة هذا الموسم خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والأول له على صعيد الدوري على الإطلاق منذ انضمامه للعنابي في الموسم الماضي.

وشارك روبن فيليب في مباراة الظفرة منذ الدقيقة 72 بديلاً للظهير الأيسر محمود خميس الذي لم يقدم المستوى المطلوب وظهر بعيداً عن مستواه على مدار الموسم بالكامل منذ عودته للوحدة معاراً من النصر، ونجح فيليب خلال المباريات التي لعبها هذا الموسم في تقديم أداء جيد على مستوى الدفاع والهجوم، خصوصاً وأن المطالبات كانت بالدفع به نظراً للتفاهم الكبير بينه وبين الجناح ومواطنه فابيو مارتينز، وبات ورقة رابحة في أكثر من مباراة للفاعلية الهجومية التي يضيفها للفريق.

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ولعب روبن فيليب 13 مباراة مع الوحدة بإجمالي 714 دقيقة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وشارك أساسياً في 8 مباريات فقط، استبدل في 3 منها، بينما دخل كبديل في 5 مباريات، وهو ما يطرح علامات استفهام على المدير الفني الفرنسي غريغوري حول عدم الدفع به أساسياً رغم تراجع محمود خميس، وهو ما يضع المدرب في وضع محرج بالنسبة لاختياراته.

ورغم أنه يلعب في خط الدفاع في الجبهة اليسرى إلا أنه تمكن من التسديد في مرتين على المرمى، ونجح في 6 تمريرات مؤثرة، وأرسل 47 عرضية كواحد من أكثر اللاعبين تنفيذاً للعرضيات الموسم الحالي.

يذكر أن الوحدة كان قد جدد عقد اللاعب البرتغالي الشاب (20 عاماً) في شهر فبراير الماضي ولمدة موسمين حتى عام 2024.

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