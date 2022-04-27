رودريغو ودييغو.. تخصص صعود مع «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أن تقود فريقك الذي تنتقل له لمنصات التتويج في كل موسم، وإلى اللعب في دوري المحترفين، معادلة تبدو في غاية الصعوبة على كل لاعب، لكنها في عُرف نجوم السامبا ليست كذلك بعد أن جسدها الثنائي البرازيلي رودريغو سوزا «عميد الأجانب» نجم البطائح ومواطنه دييغو داسيلفا ماكينة أهداف النواخذة من خلال مشوارهم في دوري الهواة، فالأول سوزا (34 عاماً)، ضرب الرقم القياسي على مستوى الأجانب في الملاعب المحلية ونجاحه في قيادة 7 أندية للصعود إلى المحترفين، وكانت بداية اللاعب مع فريق الشعب «سابقاً» والشارقة بعد أن ساهم في صعود الفريق إلى دوري الكبار، ومنه انتقل للخليج سابقاً ليقوده في المرة الأولى للعب في النسخة الأولى من دوري المحترفين، ومنه إلى حتا ليشهد صعود الإعصار لمنصات التتويج، ويتجه نحو عجمان الذي ساهم معه أيضاً في التأهل، ويعود من جديد إلى خورفكان قبل موسمين ويتألق مع النسور الذي تأهل للمرة الثانية في عصر الاحتراف، وليخطفه فريق العروبة الذي نجح معه وقاده لدوري الأضواء والشهرة بعد أن ظفر الفريق بلقب المسابقة في النسخة الماضية بعد مرور 30 عاماً على تأسيس النادي.

استمرار

ولم يتوقف نجم السامبا عند هذا الحد بعد نجاحه ومساهمته مع زملائه اللاعبين في البطائح بتحقيق حلم الصعود لدوري الكبار في إنجاز غير مسبوق على مستوى النادي الوليد والذي لم يمض على تأسيسه 10 أعوام و3 سنوات لتكوين الفريق الأول لكرة القدم، كما يحمل اللاعب البرازيلي رقماً قياسياً آخر بالاستمرار لأطول فترة في ملاعب الدولة كمحترف أجنبي لمدة 12 موسماً منتزعاً لقب عميد الأجانب. وساهم اللعب مع فريقه البطائح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 23 هدفاً خلال مشواره الحالي مع الفريق.

لغة الأهداف

وفيما يتعلق بالهداف دييغو (33 عاماً) نجم النواخذة فهو لاعب ربما يختلف نوعاً ما عن مواطنه رودريغو ولا يتحدث إلا بلغة الأهداف بعد أن توج الموسم الماضي مع فريق الإمارات بلقب الهداف وقاد الصقور للصعود خلف العروبة، لكن داسيلفا حن لفريقه السابق والذي قدمه للنجومية ليعود من جديد للإبحار مع النواخذة وتنجح الأهداف الـ «26» الحالية، والتي يتصدر بها قائمة الهدافين في ضمان النواخذة لدرع الدوري، والتي سيتم تسليمها للفريق رسمياً يوم الجمعة المقبل بملعب النواخذة.

تواجد

وشارك البرازيلي دا سيلفا في موسم 2020-2021 مع الإمارات في 25 مباراة في دوري الأولى، والتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة،، وسجل 27 هدفاً في البطولتين،، وفي هذا الموسم تواجد في 27 مباراة محرزاً 34 هدفاً حتى ما قبل المباراة الختامية يوم الجمعة المقبل أمام حتا.

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