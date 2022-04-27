الوصل بطل كأس الإمارات للكرة الشاطئية

المصدر: (دبي - البيان)

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تُوج فريق نادي الوصل بطلاً لكأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2022-2021، بعد فوزه على فريق نادي شباب الأهلي «ب» بالركلات الترجيحية (8 – 7) بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (4 – 4) في المباراة النهائية للبطولة التي جرت أول من أمس على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي في الممزر.

وحسم فريق إيه إف سي المركز الثالث للبطولة بعد تغلبه على فريق نادي شباب الأهلي «أ» بالركلات الترجيحية (5 – 4) التي تم اللجوء إليها بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين (6 – 6).

وتوج علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية لاعبي فريق الوصل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما سلم لاعبي شباب الأهلي «ب» الميداليات الفضية، وحضر مراسم التتويج إبراهيم المنصوري نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، وعدد من مسؤولي الفريقين.

وهنأ علي حمد البدواوي فريق نادي الوصل بفوزه باللقب، مشيداً بأداء فريق نادي شباب الأهلي «ب» الوصيف، لافتاً إلى الأداء الجيد للاعبي الفرق المشاركة في المنافسة، مثمناً جهود الجميع في إنجاح البطولة.

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