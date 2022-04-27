1.500.000 درهم مكافأة بطل «الأولى» ووصيفه

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يجري اتحاد الكرة الاستعدادات لإنهاء موسم دوري الهواة بشكل متميز، بعد غدٍ الجمعة، بعد أن شهد منافسات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة، إذ سيتم الاحتفاء ببطل المسابقة فريق دبا الفجيرة على ملعبه ووسط جمهوره بعد أن وافق نادي حتا على نقل المباراة تقديراً للعلاقات القوية بين الناديين، إذ سيشهد المباراة قيادات اتحاد الكرة إلى جانب أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وسيتم تتويج دبا الفجيرة بدرع الدوري والميداليات الذهبية إلى جانب مليون درهم قيمة مكافأة البطل.

وعلى ملعب البطائح سيكون هناك احتفال آخر بعد انتهاء مباراته أمام الحمرية، وسيشهده يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة وعدد من المسؤولين بالاتحاد، وسيتم توزيع الميداليات الفضية على اللاعبين إضافة إلى منح الفريق نصف مليون درهم قيمة مكافأة الوصيف والصعود لدوري أدنوك.

من جهة أخرى تبدأ رابطة المحترفين اجتماعاتها مع إدارة الفريقين الصاعدين إلى دوري أدنوك للمحترفين، للاطمئنان على تقنين وضعهما، واستيفاء شروط المشاركة بدوري المحترفين، سواء في الملاعب والمنشآت، أو الأمور الإدارية من خلال إنشاء شركة لكرة القدم، والعديد من الأمور القانونية.

وعلم «البيان الرياضي» أن دبا الفجيرة سوف يلعب مبارياته في ملعبه الجديد بعد أن يستوفي الشروط كافة، ومنها وجود كراسٍ في المدرجات، ووحدات خلع ملابس مطابقة للمواصفات، وبعض الأمور التي أبدت رابطة المحترفين ملاحظات عليها في زيارتها للنادي في الأيام الماضية، فيما يختلف الأمر في نادي البطائح الصاعد المرة الأولى إلى عالم المحترفين، إذ ينقص النادي العديد من الاشتراطات، ومنها ما سيتم تداركه في الفترة المقبلة، مثل استحداث شركة لكرة القدم، وفي ما يتعلق بملعب الفريق فإن المشاورات جارية بين الإدارة ونادي الشارقة لكي يلعب البطائح في ملعب الشارقة في الحزانة «ملعب الشعب السابق» إلى حين إنشاء ملعب مطابق للشروط والمواصفات مستقبلاً.

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