المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «رابطة المحترفين الإماراتية» جولة ترويجية لكأس رابطة المحترفين، تطوف خلالها الكأس مقر الشركات الراعية للرابطة، مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية للبطولة التي تقام يوم 4 مايو المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وتجمع بين العين وشباب الأهلي.

وزارت الكأس، ضمن فعاليات الجولة الترويجية، فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي، ومن المقرر أن تتواصل الجولة الترويجية لكأس رابطة المحترفين بزيارة مقار الشركات الراعية للرابطة خلال الأيام المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز