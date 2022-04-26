عبد الله الشرقي يتوج أبطال رمضانية فرجان بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، التي نظمتها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة ضمن مبادرة فرجان بمشاركة 8 فرق، والتي أسدل الستار على فعالياتها أمس بملعب الفجيرة، حيث توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية – نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الفرق الفائزة بالبطولة.

ونال لقب البطولة فريق عيد فيروز، حيث حصل على الكأس والميداليات الذهبية والجائزة المالية التي تقدر بنحو 10 آلاف درهم، وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني، بينما حل شرطة الفجيرة ثالثاً.

وضمن الجوائز الفردية ذهبت جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة للاعبين من فريق عيد فيروز وهما ربيع علي حسن وفيصل المزروعي هداف البطولة، فيما نال لاعب الدفاع المدني سيف يوسف البلوشي جائزة أفضل حارس، وشهد الحفل الذي قدم فقراته النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة تكريم الجهات الراعية والداعمة للبطولة، وعلى رأسها مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك شركاء النجاح من المتعاونين في إنجاح البطولة.

وهنأ العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الفائزين بألقاب بطولة فرجان الرمضانية، مشيداً في ذات الوقت بنجاح الحدث، والذي شهد مشاركة 8 فرق من الفجيرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة على تقديم المبادرات المجتمعية التي تهدف لخلق جو من الألفة بين أفراد المجتمع، ومنها الرياضية، وأشار إلى أهمية إقامة البطولات والفعاليات في شهر رمضان تشجيعاً لممارسة الرياضة والمشاركة الفعالة والإيجابية في المجتمع، كما أشاد الطنيجي بالعمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل بشرطة الفجيرة بقيادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، في تنظيم وإخراج الحدث في أبهى صوره بعد أن شهد حفل الافتتاح تكريم نجوم الجيل الذهبي «جيل 90» وأبرز لاعبي الزمن الجميل.

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