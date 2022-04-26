شباب الأهلي وفولاد مواجهة حسم التأهل الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي في مدينة جدة السعودية عند 12:15 ليل الثلاثاء، شباب الأهلي مع فولاد خوزستان، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، والغرافة القطري مع آهال التركماني، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2022.

وفي المباراة الثانية، يسعى الجزيرة خطف فوز معنوي على حساب الشباب السعودي الذي يلتقيه عند الساعة الثانية عشرة والربع منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد أن فقد فرصة التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسة بالخسارة في الجولة الماضية أمام القوة الجوية العراقي والتي أبقت رصيده في 4 نقاط بالمركز الثالث في المجموعة، التي يتصدرها الشباب السعودي والذي حسم بطاقة التأهل مبكراً وحقق تفوقاً كاسحاً بفوزه الكبير في الجولة الماضية على مومباي سيتي الهندي بنصف دستة من الأهداف ليصل إلى 13 نقطة نالها من 4 انتصارات وتعادل وحيد دون أن يتعرض للخسارة.

وفي المجموعة الثالثة، ستكون مباراة الغرافة وآهال تحصيل حاصل، بعدما ودع الفريقان المنافسة على التأهل إلى دور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية، بينما تحسم مباراة شباب الأهلي وفولاد، المركز الأول في المجموعة، أو تمنح «فرسان دبي»، بطاقة التأهل أيضاً، ضمن أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا.

ويتصدر فولاد خوزستان، ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط لشباب الأهلي في المركز الثاني، و5 نقاط للغرافة في المركز الرابع، ونقطة واحدة فقط لآهال في المركز الخامس الأخير، وفوز «فرسان دبي» الليلة، يهديهم صدارة المجموعة، والتأهل عن المركز الأول، ومعهم فولاد الذي ضمن التأهل بالفعل إلى الدور ثمن النهائي.

أما في حالة تعادل أو خسارة شباب الأهلي، فسيكون عليه الانتظار حتى نهاية مباريات الجولة السادسة في المجموعات الأربع الأخرى، لحسم تأهله إلى الدور التالي، مع وجود أكثر من ناد آخر مرشح للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وكلها قريبة بالنقاط من «فرسان دبي».

والجدير بالذكر، أن الجولة الأولى، قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0-0، وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1، والجولة الثانية، فوز الغرافة على آهال 2 - 0، وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1-1، والجولة الثالثة، فوز فولاد على آهال 1 - 0، وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي 1-1، والجولة الرابعة، فوز شباب الأهلي على الغرافة 8 - 2، وفولاد على آهال 1 - 0.



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