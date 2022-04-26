الظفرة والاتفاق السعودي ودياً غداً

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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يخوض الظفرة مساء غد مباراة ودية مع الاتفاق السعودي الذي يقيم معسكراً إعدادياً في أبوظبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وتقام المباراة الودية في أحد ملاعب مقر إقامة الفريق السعودي في العاصمة.

وكان الاتفاق خسر 1 - 3 أمام العين في مواجهة ودية أول من أمس، ويختتم الفريق، الذي يسعى للهروب من شبح الهبوط في الدوري السعودي، معسكره عقب ودية الظفرة، فيما يستعد «الفارس» لمواجهة العين في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين 7 مايو المقبل، وكان الفريق خسر أمام الوحدة 2 - 3 في الجولة الماضية.

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