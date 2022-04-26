الحنطوبي بطل «رمضانية ضدنا» وليكرز وصيفاً

المصدر: (دبا – محمد فضل)

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توج فريق الحنطوبي بكأس بطولة ضدنا الرمضانية الحادية عشرة بعد فوزه في المباراة النهائية على ليكرز بهدف دون رد فيما حل فريق ميلان في المركز الثالث، وكانت البطولة انطلقت يوم 11 أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق وهي شباب الأهلي، إسبانيا، يونايتد، ليكرز، ميلان، باريس سان جرمان، الحنطوبي، بوشيخة.

وحظيت المباراة الختامية بتواجد أعداد غفيرة من الجماهير والتي آزرت فريقي الحنطوبي وليكرز، بدوره هنأ سامي محمد دويب نائب رئيس اللجنة المنظمة نيابة عن أعضاء اللجنة الفرق الثلاثة الأولى والتي تربعت على ترتيب البطولة الرمضانية وهي الحنطوبي وليكرز وميلان مشيراً إلى أن بطولة ضدنا الـ 11 كانت ناجحة بكل المقاييس وزادها ألقاً تواجد الجمهور الكبير الذي تابع وعايش المباريات، معرباً عن أمله في أن تكون النسخة المقبلة أفضل، كما جدد سامي دويب شكره للرعاة الرئيسيين وهما مؤسسة سالم للمقاولات وقارب برشلونة، إلى جانب توجيه الشكر للرعاة الفرعيين.

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