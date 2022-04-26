«شهد ودموع» في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أعدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، احتفالية 5 نجوم لبطل ووصيف دوري الدرجة الأولى، بعد أن حسم النواخذة المركز الأول، وتبعه البطائح قبل يومين، بانتزاعه الوصافة من العربي، وذلك قبل أسبوع على ختام المسابقة ، وتقرر قيام مباريات الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل، وستكون الأفراح والأنظار على ملعبي النواخذة في الساحل الشرقي، والذي سيتم تتويجه بدرع المسابقة ، فيما سيتقلد لاعبو البطائح ميداليات المركز الثاني على أرضية ملعبهم.

إنجاز تاريخي

وبالعودة لمباريات الأسبوع 29، فإن ليلة الجمعة الماضية، لم تكن عادية، بعد أن حسمت أمر بطاقة الصعود الثانية قبل أسبوع، وتمكن البطائح من تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى أندية الدولة، بعد تأسيس النادي قبل 10 أعوام، وخلال 3 مواسم ، تم إنشاء لعبة كرة القدم على مستوى الفريق الأول، ليتمكن الفريق، وبعد المحاولة الثالثة في الهواة، من كتابة تاريخ جديد للفريق هذا الموسم، وذلك بالوجود مع كبار فرق أدنوك للمحترفين، ليبدأ البطائح مرحلة جديدة، اعتباراً من الموسم المقبل، ويرافق النواخذة بطل المسابقة إلى دوري الكبار.

حُزن العربي

وفي المقابل، فإن الحزن كان قد خيم على جماهير العربي في إمارة أم القيوين، والذي فشل في تحقيق الحلم بمرافقة النواخذة للأضواء، على الرغم من تصدره للمسابقة لعدد كبير من الجولات، لكن العبرة، كما يقولون، بالخواتيم، فلم تكن نتائج العربي خلال مرحلة الإياب، وهى الحاسمة، مُلبية لتطلعات وطموحات الجماهير الغفيرة، التي ظلت تؤازر الفريق في الحل والترحال. وربما لم يستفد العربي أيضاً من بعض الفرص التي كانت تأتي للاعبيه أثناء المباريات، ويتم إهدارها بطريقة غريبة، ليقلب جمهور العربي كفوفهم ندماً على ضياع فرصة الصعود، والتي قد لا تتكرر مرة أخرى، كالتي حدثت خلال الموسم الحالي.

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