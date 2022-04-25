ختام رمضانية ناشئي أكاديمية الصفا بالقوز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نجحت القيادة العامة لشرطة دبي بامتياز في ختام بطولة الناشئين لكرة القدم في أكاديمية الصفا بالقوز، بالشراكة مع بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، من تحقيق أهداف مبادرة الروح الإيجابية، الرامية لبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي والرياضي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية في الأحياء السكنية.

شهد الختام، العميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ورئيس مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، وفاطمة أبو حجير، منسقة المبادرة والمشرفة على تنظيم البطولات، وعدد من الضباط والمسؤولين والرعاة.

وثمن العميد راشد الفلاسي، جهود الشراكة والتعاون مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي وفريق مبادرة الروح الإيجابية، والتي أثمرت عن تنظيم بطولة خاصة للناشئين الرمضانية، تستهدف ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم الرياضية بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

واتسمت المباراة النهائية بين فريقي اتحاد الصفا والقوز بالقوة والسرعة والحماس، إلى أن حسم فريق اتحاد الصفا النتيجة بـ 4 أهداف مقابل هدف، ليحلق بكأس بطولة الناشئين لكرة القدم.

تتويج الفائزين

وعقب المباراة النهائية، توج العميد راشد خليفة الفلاسي والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، والعقيد علي خلفان المنصوري، فريق اتحاد الصفا بكأس البطولة، وقلدوا اللاعبين الميداليات الذهبية، في حين حصد فريق القوز كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، ثم كرموا الشركات الراعية، وأفضل اللاعبين، وهم أفضل لاعب في البطولة، عبد الله خلفان من فريق جيل 90، وهداف البطولة، سعيد صادق من فريق اتحاد الصفا، وأفضل حارس، عادل حاجي من فريق القوز.

وهنأ العميد عبد الله خادم سرور، مبادرة الروح الإيجابية على نجاح تنظيم البطولة الرمضانية للناشئين، بمشاركة 8 فرق، مؤكداً أنه امتداد للنجاحات التي حققتها البطولات الرمضانية التي تنظمها شرطة دبي، في التواصل مع قاطني مناطق اختصاص مراكز الشرطة، وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها، وخفض عدد البلاغات الجنائية، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً، كما هنّأ فريق اتحاد الصفا على فوزهم بالبطولة.

نتائج مثمرة

بدوره، أكد العقيد علي خلفان المنصوري، أن مبادرة الروح الإيجابية نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40% على مدار خمس سنوات مضت، وتحديداً من عام 2017 وحتى العام الماضي 2021، وتحقيق نسبة رضا عن المبادرة بلغت 96%، كما أن البطولة تأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي.

من جهتها، أضافت فاطمة أبو حجير أن مبادرة الروح الإيجابية تسعى إلى ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وتعريفهم بخدمات شرطة دبي المجتمعية وتوعيتهم عن المخاطر الناجمة عن الابتزاز الإلكتروني والمخدرات، إضافة لنشر ثقافة التطوع، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

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