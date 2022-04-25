إفطار رمضاني للوصل بطل دوري 19 سنة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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نظم مطعم «كازا كافيه» في عجمان، إفطاراً لفريق الوصل تحت 19 سنة، احتفاءً بتتويج الفريق بلقب دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى»، بحضور مجموعة من أعضاء الفريق واللاعبين، وأعرب يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة مطعم كازا كافيه، عن شكره لإدارة مجلس نادي الوصل، على قبول دعوة الإفطار، والاحتفال بفوز نادي الوصل الرياضي تحت 19 سنة الفئة الأولى، بدرع الدوري، مشدداً على أهمية المشاركات المجتمعية مع الألعاب الرياضية في الدولة ‏بشكل عام.

وأكد يحيي زكريا، ‏دعمهم لجميع الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة، حيث إن نظرة إدارة المجلس، ليست استثمارية ‏فقط، وإنما تهدف إلى مشاركات مجتمعية أيضاً، لافتاً إلى أنهم يرحبون بالأفكار، أو أي مساهمات ومشاركات وطنية.

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