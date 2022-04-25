استطلاع «البيان» 68 % يؤيدون عودة «عموري» إلى «الأبيض»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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صوّت 68% مقابل 32%، من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي»، على أحقية عمر عبد الرحمن «عموري»، في العودة إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول، بعد ظهوره الجيد مع شباب الأهلي، في مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما صوّت 56% مقابل 44%، عبر موقع «البيان»، و80% مقابل 20%، على حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، على أحقيته في العودة إلى صفوف «الأبيض».

ويستعد منتخبنا الوطني حالياً لمواجهة المنتخب الأسترالي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 7 يونيو المقبل، في الملحق الآسيوي، ويتأهل منه الفائز بدوره للقاء منتخب بيرو في الملحق العالمي يوم 13 من الشهر نفسه، في آخر محطات التأهيل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

سعادة

ويرى المدرب الوطني محمد القامة، أن استعادة «عموري» لمستواه، تسعد الجماهير الإماراتية التي تحلم برؤية «الأبيض» للمرة الثانية في كأس العالم لكرة القدم، بعد مشاركته مرة وحيدة قبل 32 سنة، عندما تنافس في مونديال إيطاليا 1990، وأكد أن «عموري»، إحدى أهم الأوراق الرابحة للكرة الإماراتية، وظهر مدى احتياج «الأبيض» لمهارته العالية في مشواره بتصفيات المونديال.

واستطرد، قائلاً: إن «عموري» لا يزال يحتاج إلى المشاركة في المزيد من المباريات الرسمية القوية خلال المرحلة المتبقية قبل بدء معسكر المنتخب الإماراتي استعداداً للقاء المنتخب الأسترالي، وأوضح أن الجانب البدني للاعب، يحتاج إلى المزيد من العمل، وتوقع أن تكتمل جاهزية «عموري» بشكل كبير جداً، إذا شارك بشكل منتظم في جميع مباريات شباب الأهلي المتبقية هذا الموسم.

دقائق

وأضاف إنه يتمنى أن يمنح «عموري» دقائق مشاركة أكثر، وألا يتعرض لإصابة مؤثرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، لا يزال لديه مباراة قوية للغاية في دوري أبطال آسيا أمام فولاد خوزستان الإيراني غداً الثلاثاء، ثم يعقبها مباراتان في غاية القوة أمام العين، والأولى في دوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل، والثانية في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 4 مايو المقبل، ويخوض بعدها الفريق 5 مباريات بنظام مضغوط، وهو الأمر الذي يهدد اللاعبين بالإجهاد والإصابة.

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