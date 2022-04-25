الشعفار يهنئ حاكم الشارقة بصعود البطائح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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هنأ أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بصعود نادي البطائح إلى دوري أدنوك للمحترفين.

كما هنأ نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وكافة منتسبي النادي ومشجعيه، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء الجيد والنتائج الرائعة التي حققها الفريق طوال الموسم الكروي الحالي، والتي منحته بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين بجدارة واستحقاق، وقال الشعفار: نبارك هذا الإنجاز التاريخي لنادي البطائح، الذي يعكس دعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بقطاع الرياضة في الإمارة الباسمة، وحرص سموه على الارتقاء بقدرات الشباب.

وأوضح الشعفار أن وصول نادي البطائح إلى دوري المحترفين خلال 10 سنوات من تأسيسه وبعد 3 مواسم فقط من صعوده إلى دوري الدرجة الأولى يؤكد أن هناك تخطيطاً سليماً وراء هذا الإنجاز الكبير.

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