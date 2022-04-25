أندية الشارقة ضربت أروع الأمثال في التكاتف

المصدر: الفجيرة – البيان

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أكد سعيد العاجل مشرف القطاع الرياضي بنادي البطائح، أن أندية إمارة الشارقة ضربت أروع الأمثال في التكاتف وقال: لا ننسى دور مجلس الشارقة برئاسة عيسى هلال الحزامي، على الدعم والمتابعة المستمرة وتوفير كافة الإمكانات من أجل أن يكون البطائح مع الكبار، موضحاً أن البطائح أصبح محترفاً «تاريخياً» جديداً في دوري أدنوك للمحترفين. كما أشار حمدان الشامسي مدير فريق البطائح إلى أن لاعبي الفريق لم يستسلموا وكانوا عند حسن ظن جماهيرهم الكبيرة، وأن البطائح حالياً لا تسعها الفرحة بهذا الإنجاز والذي كان خلفه رجال واصلوا العمل بجدية من أجل هذه اللحظة التاريخية.

كما عبر مدرب البطائح الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري «مهندس الصعود»، عن سعادته لقيادة الفريق للصعود لدوري المحترفين، وقال: إن لاعبي الفريق كانوا على قلب رجل واحد وتمكنوا من كتابة تاريخ جديد للنادي بعد ضمان بطاقة الصعود الثانية والتي أهلتنا للعب في دوري أدنوك مشيراً إلى أن الثقة كانت كبيرة في اللاعبين. وأردف: اسمحوا لي أن أهنئ إدارة نادي البطائح وجماهير الفريق واللاعبين والجهازين الفني والإداري فقد عمل الجميع من أجل هذه اللحظة التاريخية.

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