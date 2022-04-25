حمد الكتبي: النجاحات نتيجة جهود فريق العمل

المصدر: البطائح – محمد فضل

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أهدى حمد سالم بن حمود الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، إنجاز الصعود لدوري أدنوك للمحترفين إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وأشاد بدعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، وبعمل إدارات نادي البطائح في تكامل وتناغم، كما أهدى الإنجاز إلى محبي ومشجعي النادي تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه.

وأكد الكتبي أن النجاحات التي يحققها النادي تأتي نتيجة تكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي تسجل باسم إمارة الشارقة ونادي البطائح.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة منذ 3 سنوات من أجل الصعود، مشيراً إلى أن الفرحة فرحتان في البطائح الأولى بالصعود لدوري المحترفين والفرحة الثانية بحلول عيد الفطر السعيد، وأشار إلى أن تأسيس نادي البطائح لم يمر عليه 10 سنوات، بحيث تم تأسيسه في 2012، مشيراً إلى إنجازات النادي في الألعاب الأخرى والتي لا يسع المجال لذكرها.

ووجه الشكر لأندية إمارة الشارقة والتي ظلت تدعم النادي باللاعبين وتمدنا بالخطط والتنسيق، مشيراً إلى أن البطائح سيكون جاهزاً تماماً للعب في دوري الأضواء وفيما يتعلق بمستقبل الجهاز الفني وتجديد عقود اللاعبين قال الكتبي: هذا الحديث سابق لأوانه مثله مثل اللعب على أرضية خالد بن محمد بنادي الشارقة في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن أي ملعب في إمارة الشارقة يعتبر ملعباً للبطائح، ولذلك لا أجد أي صعوبة في هذا الخصوص، وكل أندية الإمارة يد واحدة والفريق لم يشعر بأنه غريب على فرق دوري الهواة.

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