أبوظبي للسيدات بطل دوري الكرة النسائية

المصدر: أبوظبي -البيان الرياضي

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احتفظ فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بلقب دوري كرة القدم للسيدات على مستوى الدولة، وذلك قبل ختام البطولة بأسبوع بفوزه الأخير على فريق أكاديمية إي إف سي بنتيجة 13/صفر، وقبله على فريق أكاديمية جو برو سبورتس بنتيجة 10/0 رافعاً رصيده إلى 39 نقطة بكل جدارة واقتدار في صدارة الترتيب العام في مشوار البطولة التي ضمت 8 فرق على مستوى الدولة، بجانب بعض الأرقام والألقاب الشخصية للاعبات الفريق الذهبي،وذلك بإشراف المدير الفني للفريق المدربة سارة حسنين والمدرب المساعد وفاء نشعى والمدرب المساعد ياسين غيثه ومدرب الحراس سيف الدين بالحولة ومعالجة الفريق ماريا فلورنسيا ومديرة الفريق ديما الإبراهيم.

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