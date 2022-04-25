صراع خماسي على «ثواني» أبطال آسيا

المصدر: دبي - علي شدهان

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احتدم صراع خماسي على خطف بطاقة أفضل 3 «ثوانٍ» في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن منطقة غربي القارة الصفراء، بعد خوض الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات الخمس المتواصلة في الملاعب السعودية، وبانتظار ما تسفر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الحاسمة يومي الثلاثاء والأربعاء. وبعد نيل فرق الهلال والشباب «السعودية»، وفولاذ «إيران»، والدحيل «قطر»، بطاقة المركز الأول عن فرق مجموعاتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي، وبالتالي، التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا عن غربي القارة الصفراء في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة، انحصر صراع خطف بطاقة أفضل 3 ثوانٍ للمجموعات الخمس بنسبة كبيرة جداً بين 5 فرق، مع إبقاء باب المفاجأة مفتوحاً على إمكان دخول فرق أخرى في ضوء نتائج الجولة السادسة، وخصوصاً في المجموعات الثانية والرابعة والخامسة.

الرمق الأخير

وفيما تم حسم الصراع على المركز الأول في المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما زال التنافس على أشده على صدارة المجموعة الخامسة، التي يقف على قمة ترتيبها العام، فريق الفيصلي السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة على مطارده، ناساف الأوزبكي، مع «مزاحمة» حتى الرمق الأخير من الوحدات الأردني صاحب الـ5 نقاط. وتضم قائمة الفرق الخمسة التي «تتصارع» على خطف بطاقة أفضل 3 «ثوانٍ» عن المجموعات الخمس لدوري أبطال آسيا عن غربي القارة الصفراء، فرق الريان القطري عن المجموعة الأولى بـ10 نقاط، وشباب الأهلي الإماراتي عن المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، وناساف الأوزبكي عن المجموعة الخامسة بـ8 نقاط، والتعاون السعودي عن المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، والقوة الجوية العراقي عن المجموعة الثانية بـ7 نقاط.

سيناريو صعب

ويخوض فريقا شباب الأهلي والجزيرة، غمار الجولة السادسة، بروح التحدي في إمكان التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ يقف «الفرسان» في صلب المنافسة ليس على خطف بطاقة المركز الثاني عن مجموعتهم الثالثة فحسب، بل اعتلاء قمة المجموعة في حال الفوز على فولاذ الإيراني، بينما يحتفظ الجزيرة بـ«بصيص» أمل مشروط لبلوغ ربع نهائي البطولة، في حال فوزه أولاً على الشباب السعودي، وخسارة القوة الجوية العراقي أمام مومباي الهندي، وانتظار العودة إلى «حسبة» مطولة في حال حصول مثل هذا «السيناريو» الصعب، وغير المستحيل في عالم كرة القدم!

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