ركلات الجزاء صداع النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ظهر النصر بمستوى متواضع في دوري أدنوك للمحترفين، وخسر حتى الآن 9 مباريات من أصل 21 جولة، ويملك خامس أضعف خط دفاع بـ30 هدفاً، لكن المثير للاهتمام تعدد أخطاء المدافعين، التي تسببت في احتساب 5 ركلات جزاء في 4 جولات، آخرها في الجولة 21 التي تعادل فيها مع اتحاد كلباء 2-2، لتتحول ركلات الجزاء إلى صداع في رأس العميد حيث حرمته من نقاط عدة وأدت إلى تراجعه للمركز التاسع بـ26 نقطة. وشهدت الجولة 18 التي جمعته مع بني ياس ضربة جزاء ضده، حيث كانت المباراة تسير لمصلحته قبل أن يخطف ساشا إيفكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 90، ثم يضيف زميله إسحاق تيلين هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وفي الجولة 13 خسر النصر على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد من الوحدة، الهدف الأول للوحدة من ركلة جزاء سجلها مارتينز في الدقيقة 18، وفي الجولة 11 خسر النصر من العين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء ضد العميد.

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