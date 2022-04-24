ركلات الجزاء صداع النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ظهر النصر بمستوى متواضع في دوري أدنوك للمحترفين، وخسر حتى الآن 9 مباريات من أصل 21 جولة، ويملك خامس أضعف خط دفاع بـ30 هدفاً بعد الإمارات (50) والعروبة (47) وخورفكان (40) والظفرة (31)، ولكن المثير للاهتمام في هذه المسيرة الضعيفة هو غياب التجانس بين مدافعيه وتعدد أخطائهم التي تسببت في احتساب 5 ركلات جزاء ضد الفريق في 4 جولات، آخرها في الجولة 21 التي تعادل فيها مع اتحاد كلباء 2-2، لتتحول ركلات الجزاء إلى صداع في رأس العميد حرمته من عدة نقاط وأدت إلى تراجعه للمركز التاسع بـ26 نقطة.

وبالإضافة إلى ضربة الجزاء التي احتسبت ضده أمام اتحاد كلباء شهدت الجولة 18 التي جمعته مع بني ياس ضربة جزاء ضده، حيث كانت المباراة تسير لمصلحته قبل أن يخطف ساشا إيفكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 90، ثم يضيف زميله إسحاق تيلين هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت القاتل، ليفوز السماوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة 13 خسر النصر على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد من الوحدة، الذي كان افتتح التسجيل من ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه خليل إبراهيم وحولها فابيو مارتينز إلى هدف أول منذ الدقيقة 18 ممهداً بها طريق الفوز لأصحاب السعادة بعدما أضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الجولة 11 خسر النصر من العين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء ضد العميد، أضاع الأولى المغربي سفيان رحيمي، لكن الثانية حولها الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى هدف أول في الدقيقة 47.

وقال عبدالعزيز الكعبي لاعب النصر: إن الفريق يفتقد التركيز في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية ويسعون لتقديم كل ما عندهم لاستعادة الصورة الطبيعية للعميد.

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