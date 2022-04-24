مهمة فريق الإمارات صعبة وليست مستحيلة

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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خلط فريق الوصل الأول لكرة القدم «الفهود»، أوراق نظيره الإمارات «الصقور» بعدما ألحق به خسارة موجعة بثلاثة أهداف دون رد مساء السبت ضمن الجولة 21 لدوري «أدنوك» للمحترفين في الإمارات، متقدماً «مؤقتاً» إلى المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 29 نقطة، «مثبتاً» فريق الإمارات في المركز 14 الأخير بـ 9 نقاط فقط.

تعثر الحالمين

وأسهمت ثلاثية الوصل في معقله بزعبيل، في جعل فريق الإمارات، يقترب أكثر فأكثر من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، ليس لأن «الصقور» خسروا المباراة فحسب، بل لأن الموقف ازداد تعقيداً فعلياً، حيث بات على فريق الإمارات، حصد 12 نقطة من مبارياته الخمس المتبقية، مع انتظار، تعثر «الحالمين» معه في الإفلات من شبح الهبوط، وهي «حسبة» تبدو صعبة جداً، وإن لم تكن مستحيلة في عالم «الساحرة المستديرة»!

الفرق العريقة

وظهر واضحاً خلال المباراة، عدم استفادة فريق الإمارات من فترة توقف دوري «أدنوك»، لمعالجة الكثير من الهفوات الدفاعية، وعدم فاعلية هجومه وقدرته على استثمار الفرص المتاحة على قلتها، إضافة إلى الغياب الملموس لـ«الشراسة» في الأداء داخل المستطيل الأخضر، وهي الميزة التي غالباً ما كانت «تطبع أداء» الصقور في مواسم سابقة، مما جعلهم «عقدة» لفرق عريقة في كرة القدم الإماراتية.

6 فرص

البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل، أبدى سعادته بفوز وأداء فريقه، مشدداً على أن الوصل، قدم مستوى جيداً جداً، ولعب بـ «تكتيك» مميز، وتركيز فني وذهني حاضرين طوال المباراة، ولياقة بدنية عالية، مشيراً إلى أن الوصل، صنع ما لا يقل عن 6 فرص سانحة للتسجيل في شباك منافسه خلال المباراة، إلا أنه اكتفى باستثمار 3 فقط، بعد فرض سيطرة شبه تامه على مجريات اللقاء.

سلطان قاسم، لاعب فريق الإمارات، أشار في تصريحات إعلامية إلى أن فريقه لم ينجح في استثمار الفرص التي سنحت له أمام مرمى الوصل، على النقيض من المنافس الذي أجاد في اقتناص 3 فرص خلال المباراة، منوهاً إلى أن عدم استثمار الفرص من قبل «الصقور»، تكرر في أكثر من مباراة، مما كلف فريقه الخسارة في مباريات عدة.

ليست مستحيلة

ولفت قاسم إلى أنه لا شيء مستحيل في مباريات كرة القدم، في إشارة منه إلى إمكانية تحقيق فريق الإمارات، النقاط المطلوبة لضمان البقاء في دوري «أدنوك» للمحترفين، معتبراً أن المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة في المباريات الخمس المتبقية لـ«الصقور» في البطولة.

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