ختام بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية للصالات

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

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اختتمت منافسات بطولة ناشئة خورفكان الرمضانية لكرة قدم الصالات 2022، التي أقيمت ضمن فعاليات «رمضانيات ربع قرن»، والتي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف استثمار طاقات منتسبيها وتوفير مساحة حرة تمكنهم من التنافس الإيجابي.

واستهل حفل ختام البطولة بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم رتلها المنتسب محمد سيف النقبي، وتسلم فريقا خورفكان والبركان الكرة لبدء المباراة النهائية، من الروبوت فيكس S22، وهو روبوت تمكن منتسبو المركز المتميزين من برمجته بواسطة اللغة C، لأداء مهام معينة في أوقات محددة

وأقيمت المباراة النهائية التي علق عليها عبدالله حميد، وسط تشجيع حار من جمهور متميز ملأ المدرجات متجاوزاً 200 ضيف، تقدمهم الدكتور عبدالله البلوشي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والدكتور أحمد الجراح مدير محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان الرياضي الثقافي والدكتور عبدالرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة، وعدد من قيادات الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمعية بمدينة خورفكان، ومنتسبي مركز ناشئة خورفكان، واتسمت المباراة بالمهارات الفردية العالية للاعبين، والتي شكلت انسجاماً ملحوظاً في اللعب بروح الفريق، في أداء جماعي مميز.

وفي الختام تم تكريم الفرق الفائزة وأصحاب الألقاب الفردية في بطولة كرة قدم الصالات التي شارك فيها 10 فرق بإجمالي 120 لاعباً، حيث فاز خالد مشاري بجائزة أفضل حارس، وحصد محمد الشاعر جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب، فيما فاز أحمد راشد النقبي بجائزة أفضل مدرب، وتكريم فريقي خورفكان والبركان.

كما شهد الختام أيضاً تكريم منتسبي المركز من المتطوعين والمساهمين في إنجاح رمضانيات ربع قرن بمركز ناشئة خورفكان تقديراً لجهودهم وعطائهم حيث تم تكريم حمدان حسين البلوشي ويوسف حسن المشتغل وصلاح الدين العبيدلي، إضافة إلى تكريم الفائزين في بطولة البلياردو أحمد سلطان سالم الفائز بالمركز الأول، وعبدالله أحمد النقبي «الثاني»، ومحمد عبدالله البلوشي الفائز بالمركز الثالث، كما شمل الختام تكريم خالد وليد النقبي الفائز بالمركز الأول في بطولة البلاي ستيشن 2022.

وقدم مركز ناشئة خورفكان خلال رمضانيات ربع قرن 11 فعالية تنوعت بين الأنشطة الثقافية والرياضية، شارك فيها ما يزيد عن 360 منتسباً، بإجمالي حضور 3200 شخص في جميع الفعاليات، انطلاقاً من الحرص على تأسيس جيل واع ومؤثر، جيل قادر على التعبير عن نفسه بما اكتسبه من قيم أصيلة وسلوكيات رفيعة ترقى به إلى حسن تمثيل إمارة الشارقة والإمارات في المحافل المحلية والدولية.

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