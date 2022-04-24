البطائح يهدي إنجاز التأهل للمحترفين إلى حاكم الشارقة

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أهدى نادي البطائح تأهل فريق كرة القدم لدوري المحترفين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي أن التأهل للمحترفين عيدية النادي إلى سموه.

وكان البطائح قد نجح في خطف بطاقة التأهل الثانية لدوري الأضواء بعد فوزه الثمين على التعاون بهدف "السبت" في دوري الهواة برأس الخيمة، قبل جولة من ختام المنافسة، ليحقق إنجازاً كبيراً وتاريخياً.

وقال بن حمودة أن التأهل هدية لكل من شارك في الإنجاز وإلى جماهير الشارقة وأهالي البطائح الذين أستحقوا هذه الفرحة الكبيرة، مشيداً في ذات الوقت بجهود الجهاز الفني واللاعبين طوال مشوار الموسم، مؤكداً أن التأهل تحقق بالعطاء والجهد على أرضية الملعب والدعم الكبير من الجماهير، متمنيا أن يتمكن الفريق من مواصلة نجاحاته في مشواره المقبل.

أعرب طارق الحضيري مدرب البطائح عن فرحته بصعود فريقه إلى دوري المحترفين، وقال أن الإنجاز كان نتاج عمل شاق طوال الموسم ودعم من الإدارة، ذاكراً أن التأهل سبقه مجهود كبير وتماسك وترابط وسط أسرة النادي، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية الموسم ، مؤكداً أن ذلك لم يزعزع ثقة الإدارة في الجهاز الفني واللاعبين

وأضاف: الثقة التي وجدناها شكلت دافعاً كبيراً لنا وجعلتنا أكثر إصراراً على تحقيق أفضل النتائج والحمد لله ترجمنا هذه الثقة إلى نجاح بتحقيق هدف الصعود.

وأكد الحضيري أن صعود النادي للمحترفين بعد 3 مواسم من المشاركة في دوري الدرجة الأولى يعتبر شهادة تميز للإدارة التي صنعت الفريق ووفرت له الإحتياجات ودعمته بأفضل العناصر، مشيداً أيضا بوقفة الجمهور القوية والدعم المعنوي للاعبين.



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