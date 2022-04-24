البطائح يحجز بطاقة الصعود الثانية لدوري ادنوك للمحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حجز البطائح بطاقة الصعود الثانية لدوري الأضواء والشهرة محققاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على مستوى النادي بعد فوزه الصعب على التعاون بهدف اللاعب البرازيلي بيدرو هنريقو الذي أحرزه في الدقيقة 32 من ضربة رأس ليصل التعاون برصيده إلى 64 نقطة، ويعتبر هذا التأهل هو الأول لفريق البطائح لدوري ادنوك للمحترفين، ليحقق اللاعبين حلم جماهيرهم بالتواجد مع كبار دوري الأضواء والشهرة، واحتفلت جماهير الفريق مع اللاعبين عقب نهاية المباراة بملعب التعاون في رأس الخيمة وحمل اللاعبون مدرب الفريق الإنجليزي من اصل تونسي طارق الحضيري على الأعناق.

وفي المباراة الثانية واصل العربي نتائجه المتراجعة وخسر أمام النواخذة بطل الهواة بنتيجة 2-1 احرز الثنائية كل من ديغو داسيلفا وعامر عمر في الدقيقتين 41، 56 وسجل يتيمة العربي البرازيلي اليكساندر في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، ليرفع دبا رصيده إلى 71 نقطة ويتجمد العربي عند 60 نقطة ل ليفقد العربي كل آمال الصعود لدوري المحترفين ويدخل لاعبو العربي في حالة من الحزن بعد فقدان آمال الصعود.

وفي بقية النتائج فاز دبا الحصن على الفجيرة 2-1، ومصفوت على الجزيرة 3-2 ومسافي على غلف اف سي 2-0، والذيد على سيتي بهدف وتعادل الحمرية وحتا 4-4.

وستكون الجولة الختامية من دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل احتفالية، حيث يقوم اتحاد الكرة بتتويج دبا الفجيرة بدرع الهواة والميداليات الذهبية والبطائح بفضية المركز الثاني.

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