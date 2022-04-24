«الأبيض».. حشد الجماهير لموقعة أستراليا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تُعدّ المرحلة الحالية، التي يعيشها منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، هي الأهم في مشوار تصفيات كأس العالم، وهو يستعد لخوض موقعة أستراليا بالملحق الآسيوي، يوم 7 يونيو المقبل، في الدوحة، ما يتطلب وقوف الجميع صفاً واحداً خلفه، وتضافر الجهود لدعم «الأبيض»، بحشد الجماهير لمساندة اللاعبين داخل الملعب، عبر مبادرات من الهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال، لتنظيم رحلات لنقل الجماهير لحضور المباراة، التي لا تقبل القسمة على اثنين.

وتلعب المساندة الجماهيرية دوراً كبيراً في تعزيز روح الحماسة في صفوف اللاعبين، وتحفيزهم لتقديم مستوى مميز، يتوج بتحقيق الفوز، ويتوقع وجود أعداد كبيرة من المشجعين خلف «الأبيض» في الدوحة، باعتباره عنوان الكرة الإماراتية في مختلف المحافل، ويعتبر التنسيق مع روابط المشجعين في هذه الفترة مهماً، لا سيما أن الوقت المتبقي على إقامة مباراة أستراليا قليل، ويتطلب العمل الدؤوب، من أجل توفير حشد جماهيري كبير لتحفيز اللاعبين.

دعوة للمؤسسات

وأكد ياسر سالم مدير المنتخب، أهمية دور الجماهير الكبير في دعم اللاعبين، مشيراً للدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات والهيئات ورجال الأعمال في تنظيم رحلات خاصة لنقل الجماهير إلى الدوحة، يوم مباراة أستراليا، بالتعاون مع اتحاد الكرة، على غرار التجربة الناجحة في «خليجي 21» بالمنامة، والتي أثمرت عن فوز «الأبيض» باللقب الغالي.

حظوظ

وقال محمد النعيمي لاعب عجمان وعضو رابطة المحترفين الأسبق، إن حظوظ الأبيض في اجتياز الملحق الآسيوي قائمة، لأن منتخب أستراليا ليس بقوته السابقة، بعد اعتزال عدد من نجوم المنتخب خلال الفترة الماضية، في المقابل، يملك منتخبنا لاعبين موهوبين، ولديهم قدرة على صناعة التاريخ، وقال: المرحلة الحالية تاريخية لهم، وعليهم أن يضعوا الوصول لنهائيات كأس العالم نصب أعينهم، ولا شيء مستحيل في ظل وجود إرادة وعزيمة، ونناشدهم بضرورة بذل جهد إضافي، والثقة بأنفسهم، طالما أن الكرة ما زالت بملعبهم، وأن يعملوا من أجل إسعاد الشارع الرياضي، المرتقب لفرحة المونديال بشوق ولهفة.

تكاتف

وذكر أن تكاتف الجميع ووقوفهم خلف المنتخب من كافة فئات وأطياف المجتمع، يعكس مدى تلاحم الكل واصطفافهم وراء نجوم «الأبيض»، الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تحقيق الفوز، وتأكيد أحقيتهم بالتأهل، مؤكداً على قدرتهم في تحمل المسؤولية التاريخية للمهمة الوطنية، وقال: مؤسساتنا وأبناء الوطن لن يبخلوا بجهد في سبيل دعم اللاعبين في تلك المهمة الحاسمة.

ثقة

وقال خالد إسماعيل لاعب منتخب 90، الذي حقق ورفاقه حلم الوصول لنهائيات كأس العالم بإيطاليا: ثقتنا في اللاعبين كبيرة، وكلنا نقف داعمين لهم، في مسيرتهم ومشوارهم بالملحق الآسيوي، وقال، وقفة الشارع الرياضي ستكون كلمة سر التأهل لمونديال 2022، داعياً الكل للعمل على مؤازرة «الأبيض»، وأن حضور الجماهير يمثل جرعة معنوية كبيرة، تسهم في تزويد اللاعبين بطاقات معنوية، تجعل مرودهم أجدى نفعاً داخل أرضية الملعب.

تحقيق الحلم

ويرى أن فرصة «الأبيض» للظهور في بطولة كأس العالم ما زالت قائمة، ويبقى الأداء داخل الملعب هو الفيصل، وقال: على اللاعبين التركيز جيداً في مباراة الملحق الآسيوي، لا سيما أن كل الظروف تساعدهم في تحقيق الحلم للمرة الثانية، بعد أن حققه جيله، مشيراً إلى أن الشارع الرياضي ظل طوال ثلاثة عقود، يتنظر الظهور في أكبر البطولات على مستوى العالم، التي يود الجميع المشاركة فيها، وهي أهم منافسة لكرة القدم، وتحظى بمتابعة العالم.

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