عجمان للنقطة 28 برباعية في خورفكان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم - تصوير-غلام كاركر

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عاد عجمان لطريق الانتصارات بفوزٍ عريض في دوري أدنوك للمحترفين على ضيفه خورفكان 4-2 ضمن الجولة 21 باستاد راشد بن سعيد، بعد مباراة مثيرة تقدم فيها صاحب الأرض ثم قلب الضيوف النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول واسترد عجمان تقدمه من جديد بهدفين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة وبقي خورفكان في 21 نقطة.

بدأت المباراة بهجوم من الضيوف «خورفكان» وتهيأت أكثر من فرصة اصطدمت بقوة دفاع عجمان وحارسه علي الحوسني، وسرعان ما رد عجمان بهجمات مماثلة عن طريق فراس بالعربي ووليد أزارو ولياندرو، حتى جاءت الدقيقة 24 لتعلن عن هدف السبق في المباراة لصالح عجمان عن طريق فراس بالعربي من مخالفة غير مباشرة داخل الصندوق ارتكبها الحارس أحمد محمود الذي أبعد كرة مرسلة من زميله بيديه.

وبعد الهدف زادت سرعة المباراة ونشط خورفكان لتعديل النتيجة حتى نجح في ذلك عند الدقيقة 33 من لعبة رأسية استغل فيها رأسية زميله عبدالله الرفاعي المرتدة من العارضة، وعاد ايلتون فيليبي ليصنع الهدف الثاني لزميله رفايال دودو بعد 6 دقائق من خطأ في وسط الملعب ليتقدم خورفكان 2-1 وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كاد خورفكان أن يوسع النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 54 عبر دودو ولكن تم إلغاء الهدف بعد عودة الحكم نواف الزيودي لتقنية «الفار» وأنقذ بعدها حارس خورفكان أحمد محمود فرصة التعديل لعجمان من تسديدة البديل سعيد جاسم، ونجح عجمان في تعديل النتيجة في الدقيقة 74 من هجمة صنعها وليد أزارو برأسه داخل الصندوق وحولها البديل حسين عبدالرحمن «على الطائر» داخل المرمى.

وضاعت فرصة التقدم بعدها لعجمان من انفراد فراس بالعربي الذي تعرض للعرقلة واحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية «الفار» في الدقيقة 81، نجح وليد أزارو في تسجيلها ليعيد عجمان للتقدم من جديد، وعاد أزراو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لعجمان في الدقيقة 89 من تمريرة ذهبية لفراس بالعربي.

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