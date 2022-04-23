«الفهود» تصطاد «الصقور» بالثلاثة في دوري «ادنوك»

المصدر: دبي-علي شدهان- تصوير - سالم خميس

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اصطاد «فهود الوصل»، «صقور الإمارات» بثلاثية سجلها الأوروغوياني ميشيل اراخو، والبرازيلي دوغلاس، والدولي علي صالح في الدقائق 42 و48 و78 «ركلة جزاء» من زمن المباراة التي جرت على ملعب الوصل مساء السبت ضمن الجولة 21 لدوري «ادنوك» للمحترفين لكرة القدم في الإمارات.

خطوة أخرى

ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 29، معززاً تواجده في وسط لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة التاسعة، مقترباً خطوة أخرى باتجاه العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

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