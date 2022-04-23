الإدريسي: الظفرة لا يستحق الخسارة أمام الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام الوحدة قياساً بالمستوى الذي ظهر عليه «الفارس» في المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:«كنا نستحق التعادل على أقل تقدير عطفاً على الأداء، ولم نكن محظوظين بعد أن سجل الوحدة هدف الفوز في الوقت بدل من الضائع»

وأضاف: ركزنا على عدم منح المنافس المساحات لأن الوحدة دخل المباراة بهدف الفوز لاستمرار المنافسة على الدوري، ونجحنا في ذلك إلى حد كبير، وسجلنا هدف السبق، لكن الوحدة عاد في النتيجة، وتقدم بالهدف الثاني نتيجة تفوقه في وسط الملعب.

وتابع: في الشوط الثاني واجهنا بعض المشاكل الدفاعية في الجبهة اليسرى ولكننا نجحنا بعد التبديلات في الدفاع بشكل جيد، وسجلنا هدف التعادل، وحاولنا الهجوم لإضافة الهدف الثالث لكن الوحدة استطاع خطف المباراة في الدقيقة الأخيرة«.

وأتم:» أشكر اللاعبين على الأداء البطولي خلال المباراة، ولا خوف على الظفرة، ونتطلع للمباريات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز