الإمبراطور بطلاً لرمضانية فريج شباب الحمرية

المصدر: البيان

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وسط أجواء رمضانية وفى ختام رائع للبطولة الرمضانية فى نسختها الأولى وبتنظيم ناحج من شباب الحمرية بدبي توج فريق الأمبراطور بكأس بطولة فريج شباب الحمرية الرمضانية بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الاتحاد 2/0 ليحصل على المركز الأول للبطولة برصيد 12 نقطة، فيما حصل فريق الأساطير وصيف البطولة على المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحصل فريق الشباب على المركز الثالث برصيد 10 نقاط وحصل فريق الاتحاد على المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بدأت البطولة في 6 أبريل الجاري واختتمت فى21 أبريل وسط حضور شعبي كبير.

وخلال الختام تم تكريم اللاعب صلاح خليفة المهيري هداف البطولة الذى أحرز 5 أهداف، وعيسى عبدالله الشامسي اللاعب المثالي، وأحسن حارس احمد محمد سعيد السويدي، وأحسن وسط خالد نايل الشامسي، والفريق المثالي فريق الشباب.

كما تم تكريم حكام البطولة، جمال خميس سعيد السويدي، ومروان عبيد سعيد السويدي، وسعيد مصبح حثبور المهيري، وسالم عتيق عبيد المهيري، ومحمد مصبح حثبور المهيري.

وأشرف على تنظيم البطولة، عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، ومحمد عبيد السويدي، وعبد الله ضاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي.

وقال عبيد راشد عمران الشامسي: بحمد الله تكللت مباريات البطولة بالنجاح من جميع النواحي وبلغت صداها القريب والبعيد ولن تكون الأولى بإذن الله لرغبة الكثيرين باستمرارها والمشاركة فيها وهذا يدل على أجوائها العائلية والمنافسة الشريفة فيها وحسن التنظيم، وكل الشكر والتقدير لزملائي الذين ساهموا معنا فى تنظيم البطولة فى نسختها الأولى المميزة، فقد حضرت الأسر المواطنة بالأطفال والشباب والكبارمن مختلف الأعمار في عرس رياضي شعبي وفى أجواء عائلية جميلة لنجمع الأسر من شباب الحمرية وبعد زمان قد مر منذ 25 عاماً قي هذه الاجواء الرياضية التى كنا ننظمها من قبل مع شباب فريج الحمرية.

وأضاف الشامسي، أخذت البطولة طابعاً شعبياً ولكن على الجانب الأخر كان هنتاك حضوراً رسمياً فشرفنا بالحضور معالى عبد الله محمد البسطى الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور أحمد سعد الشريف نائب لمدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وضرار حميد بالهول الفلاسي مدير عام "مؤسسة وطني الإمارات، والعقيد الدكتور جمعة سلطان الشامسي من شرطة دبي، وفهد عبدالرحمن عيون لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق، وحمد سلطان الشامسي للاعب نادي الوصل السابق، وحميد عبدالله الشامسي من دائرة الآراضي والاملاك بدبي، وعلي محمد الشيباني من مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

وقدم المشرف على تنظيم البطولة الشكر إلى كافة الداعمين للبطولة والحضور الكريم الرسمي والشعبي، الذى كان سبباً رئيسياً فى دعم ونجاح مبارايات البطولة.

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