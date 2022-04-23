سالم ربيع: النصر أضاع الفرص أمام كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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للمباراة الثانية في دوري أدنوك للمحترفين، لم ينجح النصر في ترويض «النمور»، وعاد الفريق من الساحل الشرقي بنقطة وحيدة، بعد التعادل «الخاسر» أمام صاحب الأرض، ليخسر «العميد» 4 نقاط من أمام كلباء، وكان الفريق خسر لقاء الذهاب بثلاثية باستاد آل مكتوم، ووصل النصر إلى 26 نقطة، وكلباء إلى 24 نقطة، ولم يحافظ النصر على تقدمه في مناسبتين خلال المباراة، بعد أن وضعه ضياء سبع في المقدمة في الدقيقة 70، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، ليعدل ملابا النتيجة لكلباء عن طريقة ركلة جزاء، وتمكن توزي من تسجيل الهدف الثاني للنصر قبيل نهاية المباراة بدقائق، لكن المدافع حمد عبد العزيز أدرك التعادل للنمور، من تسديدة صاروخية.

وأشاد سالم ربيع مدرب النصر، بلاعبي فريقه، وهنأهم على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة، رغم ظروف شهر رمضان، لافتاً إلى أن النصر أضاع عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة لمصلحته، وقال: راضٍ عن أداء اللاعبين، وخاصة أن اللعب مع كلباء على أرضه ووسط جماهيره صعب.

وعبّر خورخي داسيلفا مدرب كلباء، عن عدم رضائه عن النتيجة، وقال: أدينا مباراة جيدة في الشوط الأول، بعد الاستحواذ على الكرة، وحصلنا على أكثر من فرصة للتسجيل، وفي الشوط الثاني، ارتكب «النمور» عدداً من الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الكثير، واستقبلت شباكنا هدفين.

وأضاف: الأمر الإيجابي أن كلباء لم يستسلم، وتمكن من العودة للمباراة في مناسبتين، بعد التأخر مرتين، وعموماً، نسعى إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط، خلال المباريات الخمس المتبقية من عمر الدوري.

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