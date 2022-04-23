مهدي علي: حققنا 3 نقاط مهمة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وضع شباب الأهلي، قدماً في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد وصوله إلى 9 نقاط، بفوزه على آهال التركماني 2 - 1، باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة، ويحتاج «فرسان دبي»، إلى الفوز على فولاد خوزستان الإيراني الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، بغض النظر عن نتيجة مباراة آهال والغرافة القطري، واللذان ودعا المنافسة على التأهل،وأي نتيجة بخلاف الفوز ستدخل شباب الأهلي، في حسابات المفاضلة بين أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا، والتي تتأهل إلى جانب أصحاب المركز الأول في المجموعات، مع العلم أن فولاد خوزستان، يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، مقابل 5 نقاط للغرافة، ونقطة واحدة لآهال.

تهنئة

وقدم مهدي علي مدرب شباب الأهلي، التهنئة للاعبيه على الأداء المميز طوال مباراة آهال، مشيداً بالجهد الذي بذله اللاعبون، ومؤكداً أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، ومتمنياً أن يحقق الفريق المطلوب في المباراة الأخيرة، ويتأهل إلى المرحلة المقبلة، وقال: حققنا 3 نقاط مهمة دفعتنا خطوة إلى الأمام، وقدمنا مستوى جيداً في الشوط الأول، وتعرضنا لضغط بعد هدف آهال، والذي جاء من ركلة جزاء.

وحول الأرجنتيني كارتابيا و «عموري»، أوضح مهدي، أنهما لاعبان مهمان، مشيداً بما قدمه كارتابيا في المباراة، ومبيناً أنه استبدله من أجل إراحته، كما لم يشارك «عموري» من البداية حتى يأخذ القسط المطلوب من الراحة، بعد مشاركته المميزة في المباريات السابقة.

نتائج

يذكر أن الجولة الأولى للمجموعة، شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0 - 0، وآهال مع شباب الأهلي 1 - 1، والجولة الثانية، فوز الغرافة على آهال 2 - 0، وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1 - 1، والجولة الثالثة، فوز فولاد على آهال 1 - 0، وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي 1 - 1، والجولة الرابعة، فوز شباب الأهلي على الغرافة 8 - 2، وفولاد على آهال 1 - 0.

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