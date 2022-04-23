شباب الأهلي يحلق بالنقطة التاسعة في الآسيوية

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي - ياسر قاسم - أحمد عيسى

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فاز شباب الأهلي على آهال التركماني 2-1 مساء أمس، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.



وسجل لشباب الأهلي كارتابيا في الدقيقتين 13 و45، وأحرز لآهال أمانوف في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، وودع آهال المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية، بتوقف رصيده عند نقطة واحدة، حصل عليها من تعادله مع شباب الأهلي 1-1، في الجولة الأولى، وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فولاد مع شباب الأهلي، وآهال مع الغرافة.



ومالت الأفضلية لشباب الأهلي في الشوط الأول، وألغى الحكم هدفاً سجله آهال بداعي التسلل في الدقيقة 11، ورد شباب الأهلي بقوة، بتسجيل هدف من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13، عن طريق كارتابيا، بعد انطلاق وعرضية من حارب سهيل.



وتألق شارييف حارس آهال، في إبعاد عرضية غيرت اتجاهها من حارب، وكادت أن تسكن شباكه، وحول ركلة حرة سددها كارتابيا، إلى ركلة ركنية، ولكن عاد كارتابيا، وسجل هدفاً ثانياً له ولـ«فرسان دبي»، من هجمة سريعة وعرضية أخرى من حارب في الدقيقة 45.



ورغم استمرار أفضلية شباب الأهلي في الشوط الثاني، إلا أن آهال نجح في تقليص الفارق عن طريق أمانوف في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ونجح «فرسان دبي» في الحفاظ على تفوقهم في الدقائق الأخيرة، ليحصدوا 3 نقاط تقربهم أكثر من الدور الـ 16 للبطولة الآسيوية.



وخسر الجزيرة أمام القوة الجوية العراقي 2 - 3 في لقاء الفريقين لحساب الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مباراة متوسطة الأداء، تقدم فيها القوة الجوية بهدفين ونجح الجزيرة بعدها في إدراك التعادل لكنه خسر النتيجة بهدف قاتل في الزمن المهدر، وخسر معها فرصة التأهل بعد أن تجمد رصيده في 4 نقاط متراجعاً إلى المركز الثالث ورفع القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.



ويخوض فريق الشارقة بعد منتصف الليل مباراته في الجولة قبل الأخيرة لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الأولى أمام الهلال السعودي في استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وتسبقها في التاسعة والربع مساءً مباراة الريان القطري واستقلال توشنبه باستاد الملك فهد لحساب نفس المجموعة.



وتبدو مهمة الشارقة صعبة بعد تراجعه للمركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط إثر خسارته مباراة الجولة الرابعة أمام الريان 1-3، في وقت يمسك فيه الهلال بمركز الصدارة منفرداً بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بعد أن حصد العلامة الكاملة في 4 مباريات، جعلت تأهله لدور الـ 16 مسألة وقت، وكان الهلال فاز على الشارقة 2-1 في مرحلة الذهاب قبل أسبوعين.

ويحاول الشارقة التمسك بـ «بصيص» الأمل للفوز على الهلال وانتظار تعطل منافسه المباشر على المركز الثاني في المجموعة الريان القطري الذي جمع 7 نقاط وضعته مرتاحاً في وصافة المجموعة.

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