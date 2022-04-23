اتحاد الكرة يؤهّل 440 مدرباً للرخص الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل 440 مدرباً من مختلف الجنسيات، على الرخص التدريبية الآسيوية والدولية من الإمارات خلال الدورات التي نظمها اتحاد الكرة، بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، وحصل على الرخصة الآسيوية (A) 48 مدرباً، والرخصة (B) 47 مدرباً، فيما نال الرخصة (C) 46 مدرباً، ونجح 40 مدرباً، في اجتياز دورتي حراس المرمى للمستوى الثاني، إضافة إلى 48 مدرباً للمستوى الثالث، فيما اجتاز 18 مدرباً دورة مدربي اللياقة البدنية الآسيوية للمستوى الأول، وقدم محاور الدورات التدريبية مجموعة مميزة من المحاضرين الوطنيين المعتمدين لدى الاتحادين القاري والدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز