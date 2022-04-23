«بطاقة المحترفين» تشعل صراع وصافة «الهواة» الليلة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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تقام 7 مباريات في العاشرة مساء اليوم بالجولة 29 لدوري «الهواة» «توقيت موحد» لتوفير تكافؤ الفرص، وتتنافس 3 فرق على الوصافة والبطاقة الثانية إلى «المحترفين»، وهي العربي والبطائح ودبا الحصن، ويستقبل«النواخذة»المتصدر فريق العربي الثالث 60 نقطة في مباراة مهمة للعربي الساعي للبطاقة الثانية. فيما يطمح البطائح لإحباط أي مفاجأة من التعاون،وسيكون سيناريو صعوده مرتبط بفوزه ونتيجة مباراتي العربي مع دبا الفجيرة و«الحصن» مع الفجيرة، وفيما يتعلق بدبا الحصن فيواجه الفجيرة لا خيار له بغير الفوز للإبقاء على حظوظه قائمة، وستكون بقية مباريات الجولة تحصيل حاصل وتجمع الحمرية مع حتا، ومسافي مع غلف، والذيد مع سيتي، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.

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