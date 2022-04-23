مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يحتفي بتخريج 42 دارساً

المصدر: دبي - وام

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احتفى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتخريج الدفعة الثانية من الموفقين والمحكمين وعددهم 42 دارساً في الحفل الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي. وكرم سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الخريجين فيما شهد الحفل أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء أبوظبي، المشرف العام على مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي، والمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود (قاضي نقض)، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمركز الدكتور جمال السميطي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي، والدكتور أحمد موسى عبدالظاهر المستشار الفني للمستشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي. وتسلمت الدفعة الثانية البطاقات المعتمدة من المركز .

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