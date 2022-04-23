الوحدة يتخطى الظفرة وتعادل النصر وكلباء

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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حقق الوحدة فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على حساب ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت، أمس، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «العنابي» الوصيف رصيده إلى 45 نقطة، ويقلص الفارق مؤقتاً مع العين متصدر جدول الترتيب إلى 4 نقاط.

فيما توقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الـ 12.

وحسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة اتحاد كلباء والنصر في المباراة التي جمعتهما، على استاد اتحاد كلباء، ليرفع العميد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع والنمور 24 نقطة في المركز العاشر.

ويشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في العاشرة من مساء اليوم مباراة عجمان وضيفه خورفكان في مواجهة تبدو متكافئة من واقع نتائج الفريقين، ويتقدم عجمان بفارق 4 نقاط في الجدول، حيث لديه 25 نقطة، وضعته في المركز الثامن، بينما لخورفكان 21 نقطة في المركز 11.

ويخوض فريقا الوصل والإمارات، سباق مراكز محموم في مباراتهما في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الوصل، وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل في المركز السابع في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الإمارات المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

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