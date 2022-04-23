غريغوري يعترف: لم نظهر بالصورة المطلوبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعترف الفرنسي غريغوري دوفرنيس مدرب الوحدة بأن فريقه لم يظهر بالصورة المتوقعة رغم الفوز 3-2 في الوقت القاتل على الظفرة في افتتاح مباريات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إن الحظ وقف بجانب الوحدة في المباراة، بعدما جاء سيناريو الفوز في اللحظات الأخيرة بكرة أراد أن يرسلها روبن فيليب عرضية داخل المنطقة ولكنها لحسن الحظ سكنت مرمى المنافس.

وأضاف:" يجب إعطاء الظفرة حقه بعد أن قدم أداء كبيراً في المباراة، وذلك نتيجة تطور أداء المنافس مع مدربه الجديد، وأعتقد أن الظفرة بهذا المستوى يستطيع البقاء في دوري المحترفين، والفريق يستحق ذلك، بينما لم نظهر بالصورة المطلوبة، وعانينا من مشاكل في الشق الهجومي بسبب عدم الفاعلية، وعدم وجود فرص مؤثرة، حيث نخسر الكرة بسهولة في الأمتار الأخيرة وتسبب لنا مشاكل نتيجة الهجمات المرتدة".

وختم:" أبارك لفريقي الفوز، فقد حققنا الأهم من المباراة بحصد النقاط الثلاث، والبقاء في صلب المنافسة، وأهنئ الظفرة على المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء".

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