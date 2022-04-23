بفوز صعب في الثواني الأخيرة على الظفرة .. الوحدة يقلص الفارق مع العين مؤقتاً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير - سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على حساب ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت، أمس الجمعة، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «العنابي» الوصيف رصيده إلى 45 نقطة، ويقلص الفارق مؤقتاً مع العين متصدر جدول الترتيب إلى 4 نقاط.

وخطف البديل البرتغالي روبن فيليب الفوز بتسجيله الهدف الثالث للوحدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة، أعادته إلى سباق المنافسة على اللقب، في انتظار مباراة العين وشباب الأهلي في الجولة ذاتها يوم 30 أبريل الجاري، فيما توقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز الـ 12.

وباغت الظفرة أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي أوغوستو غويلهيرمي في الدقيقة 17.

وعادل خليل إبراهيم النتيجة للوحدة بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرتغالي أدريان سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وظهر الظفرة بصورة أفضل في الشوط الثاني مستغلاً تراجع أداء الوحدة، ونجح البديل محمد إسماعيل الجنيبي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تمكن البديل البرتغالي روبن فيليب من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94+4.

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