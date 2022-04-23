شيرنغهام يتوج أبطال كأس مينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج النجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام لاعب مانشستر يونايتد ووستهام يونايتد السابق، الفائزين في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس مينا لكرة القدم التي نظمتها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي.

وفاز فريق أكاديمية مينرافا الهندية بلقب فئة تحت 12 سنة بعد تغلبه على أكاديمية لاليغا إتش بي سي بأربعة أهداف نظيفة، وفاز فريق بوماس أونام المكسيكي بلقب فئة تحت 14 سنة بعد تغلبه على دبي ستي 2 – 0، وفاز فريق فرسان إسبانيا بلقب فئة تحت 16 بعد تغلبه على أكاديمية جو برو سبورتس بنتيجة 3 – 0، وفي فئة تحت 18 سنة توج فريق أكاديمية مدينة الأعمال لكرة القدم باللقب بفوزه على فرسان إسبانيا بركلات الترجيح.

وتابع منافسات البطولة عدد من نجوم الكرة الأوروبية من أبرزهم الفرنسي بكاري سانيا لاعب المنتخب الفرنسي وناديي أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وميشيل سلغادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ونجما المنتخب الإنجليزي السابقين تيدي شيرنغهام اللاعب السابق في مانشستر يونايتد ووستهام يونايتد، وستيفين تايلور لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، وتيتوس بارمبلي اللاعب السابق في نيوكاسل وساندرلاند الإنجليزيين.

نجاح

وشهدت البطولة نجاحاً كبيراً في المستوى الفني والأداء العالي للاعبين في مختلف الفئات العمرية وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية، وحظيت بتنافس قوي بين الفرق الشبابية ومن بينها 24 أكاديمية إماراتية خاصة تأهلت من خلال المنافسات التي أقيمت، نوفمبر الماضي، ومن أبرز الفرق التي شاركت في البطولة ولفرهامبتون من إنجلترا، وبوماس من المكسيك، وستورم جراز من النمسا بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات العالمية في الدولة وفي مقدمتها أكاديمية برشلونة ومانشستر سيتي ولاليغا.

ألقاب

وفي ختام البطولة تُوّج اللاعبون الفائزون بالألقاب الفردية، حيث فاز في فئة تحت 12 سنة ماليمنغامبا ثيام من فريق أكاديمية مينرافا الهندية بلقبي أفضل لاعب وأفضل هداف، وفاز مصطفى ماتندا من فريق أكاديمية داريك ذا بولز بلقب أفضل حارس، وفي فئة تحت 14 سنة فاز سانتياغو أنور أكوستا من فريق بوماس أونام المكسيكي بلقب أفضل لاعب، وفاز أفيسينا سانوفيان الفاريل من فريق نادي بهايانغكارا الإندونيسي بلقب أفضل حارس، وتقاسم 3 لاعبين لقب أفضل هداف وهم جوزي أنتونيو هيراري وهومبيترو مانسيلا من فريق بوماس أونام، وجابر جابر من فريق بهايانغكارا.

وفي فئة تحت 16 سنة فاز جيرمين ميلا من فريق فرسان إسبانيا بلقب أفضل لاعب، وفاز أريامان بينجاني من فريق مؤسسة ريليانس بلقب أفضل حارس، وحاتم علي من فريق أكاديمية برشلونة بلقب أفضل هداف، وفي فئة تحت 18 سنة فاز كو ساتو من فرسان إسبانيا بلقبي أفضل لاعب وأفضل هداف، وفاز حبيب أولاكونيل من أكاديمية مدينة بلقب أفضل حارس.

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