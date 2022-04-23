5 محاور في خطة الأمل لعبور «الكانغارو» «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، 5 محاور رئيسة لخطة الأمل التي يرسمها لتجاوز الكانغارو الأسترالي في ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم المقرر 7 يونيو المقبل في الدوحة، وكلها تنصب في صالح «الأبيض» المتمسك بأمل الوصول لمونديال 2022، مستغلاً الحالة المعنوية الطيبة للاعبين بعد تحقيق الفوز الأخير على كوريا الجنوبية.

01

الروح القتالية

يراهن الأرجنتيني أروابارينا على الروح القتالية للاعبين خلال المباراة المقبلة، والانضباط خلال معسكر الإعداد الذي يسبق المباراة، سواء في دبي أو الدوحة، وقال: لدي ثقة بأن لاعبي الأبيض سوف يؤدون المباراة بروح القتالية عالية، رغبة منهم في تقديم أفضل أداء ممكن، لتحقيق تطلعات الجماهير، وبدافع الفوز في المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، وإن المنتخب قادر على تجاوزه وكسب التحدي أمام صحافة أمريكا الجنوبية التي تشير إلى أن مباراة الملحق العالمي ستكون بين أستراليا وبيرو، ولكننا بكل تواضع سنعمل بقوة لمنع حصول ذلك الشيء، وعلينا بذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز خلال اللقاء المقبل.

02

استشفاء اللاعبين

ويعتبر المحور الثاني من أهم المحاور الفنية التي يعول عليها أروابارينا كثيراً، ويتعلق بتوفير برنامج مميز لاستشفاء للاعبين فور التحاقهم بالمعسكر، كون المباراة الحاسمة سوف تأتي في نهاية موسم كروي محلي، وبعد تعرض اللاعبين لضغط كبير خلال المباريات، سواء للأندية التي تشارك في آسيا، أو الدوري المحلي، مما يحتم ضرورة وضع خطة دقيقة لتجهيز للاعبين فور التحاقهم بالمعسكر، حتى يستطيعوا الأداء وفق الطموح.

03

التجهيز البدني

ويشير المدرب أروابارينا إلى أن اللقاءات المتواصلة بينه ومسؤولي الفرق المحلية، كانت تهدف إلى توفير بيئة عمل طيبة أمام اللاعبين في الجولات الأخيرة حتى لا يحدث إرهاق لهم يؤثر على عطائهم، خاصة الذين شاركوا مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا، الذين لعبوا مباريات ضاغطة في وقت وجيز، وقال: أثق بأننا سنكون جاهزين بدنياً لمباراة أستراليا، خاصة وأن الفريق المنافس صعب ويتمتع لاعبوه ببنية جسمانية قوية تتطلب منا حسن التجهيز البدني للاعبينا خلال فترة المعسكر.

04

الأجهز

المدرب أروابارينا أشار بشكل غير مباشر إلى عدم الضغط بورقة ضم لاعبين بعينهم إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة، فيما أعرب عن سعادته بعودة عمر عبد الرحمن «عموري» إلى الملاعب، وبأدائه الذي قدمه مع فريق شباب الأهلي في دوري الأبطال الآسيوي، بعد فترة طويلة من الغياب، وقال: عودة عموري للمشاركة مع شباب الأهلي، تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وسبق أن اجتمعت بعموري وآخرين، وهم يعلمون المطلوب منهم للانضمام إلى المنتخب في المرحلة المقبلة.

05

مساندة الجميع

ويركز المدرب على محور دعم المنتخب خلال الفترة المقبلة من أندية وإعلام وجماهير؛ لأن المنتخب في حاجة ماسة لدعم كل الأطراف، ومثل هذا التكاتف يزيد من حماس وجهد اللاعبين ويدفعهم لتقديم الأفضل خلال المباراة الحاسمة.

وأشار إلى أن المنتخب والجهاز الفني ليسوا وحدهم المسؤولين عن تأهل المنتخب لنهايات كأس العالم المقبلة، بل تقع المسؤولية على الجميع.

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