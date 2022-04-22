التعادل يحسم مواجهة كلباء والنصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير - زيشان أحمد

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حسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة اتحاد كلباء والنصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع العميد رصيده إلى 26 نقطة في المركز 7 والنمور 24 نقطة في المركز10 .

جاءت المباراة سريعة ومتعددة الفرص من الجانبين لكن الأفضلية لاتحاد كلباء الذي اعتمد التنويع في طريقة لعبه وبناء الهجمات من الأطراف وسرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجوم بفضل الثنائي حبيب الفردان وأحمد جشك وكان الطرف الأكثر تنظيماً في المقابل عانى النصر من التمريرات غير الدقيقة بين لاعبيه وبطء الأطراف وافتقاد اللمسة الأخيرة وأوجد فرصة واحدة حقيقية في الشوط الأول ضاعت من أقدام البرتغالي توزي عندما سدد على القائم في الدقيقة 41.

دخل اتحاد كلباء الشوط الثاني أكثر إصراراً على الوصول إلى مرمى النصر وأوجد خلال الدقائق الأولى ما لا يقل عن 3 فرص سانحة للتسجيل بواسطة روبرت زولج وجشك تألق في التصدي لها حارس المرمى عبد الله التميمي، وبالرغم من الأفضلية الواضحة للنمور إلا أن النصر كان الأسبق في افتتاح التسجيل بواسطة ضياء سبع في الدقيقة 70 من هجمة سريعة قادها تيغالي من الجهة اليسرى لكن فرحة العميد لم تدم أكثر من دقيقتين بعدما اعلن الحكم ضربة جزاء لمصلحة الاتحاد بسبب عرقلة سعيد سويدان لأحمد جشك ونجح التوغولي بينيل ملابا في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة 74.

واسمرت الإثارة في المباراة بإعلان الحكم ضربة جزاء للنصر بسبب لمس المدافع عبد العزيز حمد للكرة بيده وتمكن البرتغالي توزي من ترجمتها إلى هدفٍ ثانٍ في الدقيقة 82 قبل أن يصحح عبدالعزيز حمد خطأه ويخطف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 89.

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