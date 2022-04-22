عجمان وخورفكان.. رد الاعتبار وتأمين البقاء

المصدر: عجمان - ياسر عوض - خورفكان - محمد فضل

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يشهد إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في العاشرة من مساء السبت، مباراة عجمان وضيفه خورفكان ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تبدو متكافئة من واقع نتائج الفريقين، ويتقدم عجمان بفارق 4 نقاط في الجدول، حيث لديه 25 نقطة وضعته في المركز الثامن، بينما لخورفكان 21 نقطة في المركز 11، وتأخذ المباراة طابع رد الاعتبار بالنسبة لـ «البرتقالي» الذي خسر مباراة الدور الأول بهدفين دون رد، فيما يتطلع الضيوف لتأمين البقاء مبكراً والابتعاد عن أي حسبة معقدة.

ويحاول عجمان استعادة أفضليته وتحقيق النتائج الإيجابية بعد تعثره في آخر 3 جولات على التوالي أمام بني ياس والشارقة والظفرة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة في مباراة خورفكان بعد تعافي البرازيلي لياندرو وعودة المهاجم المغربي وليد أزارو الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف، وإن كان الفريق يفتقد محترفاً أجنبياً رابعاً بعد صفقة انتقال بوبكر تراولي للدوري السويدي، إلا أنه سيدفع بلاعب مقيم آخر هو عصام سحيتيت.

وحرص الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدير الفني غوران، على إجراء مزيد من التدريبات خلال فترة توقف الدوري، واكتفى بخوض مباراة ودية واحدة أمام العروبة، واعتبر المدرب غوران توقف الدوري في الأيام الماضية بمثابة الفرصة المثالية للاستعداد وتعافي بعض اللاعبين المصابين، ووصف مواجهة خورفكان بالمهمة وجميع اللاعبين جاهزون.

وقلل غوران من وجود مشكلة في خط الهجوم بعد تسجيل هدف واحد في آخر 3 مباريات، مشيراً إلى أن عجمان افتقد 3 لاعبين أجانب في المباراة السابقة، وواجه ظروف غيابات مؤثرة، بينما سيكون الوضع مختلفاً في مباراة خورفكان.

وقال إن خورفكان منافس قوي وصعب، مبدياً تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى جيد، لا سيما أن عجمان يلعب في ملعبه وبين جمهوره.

استعداد

وفي أروقة خورفكان فقد استعد النسور جيداً لمباراة اليوم ويدخل اللاعبون لقاء ملعب البرتقالي بنشوة فوزهم الأخير على بني ياس بنتيجة 4-2 خلال الجولة 20، والتي جرت قبل فترة التوقف الأخيرة، وتبدو صفوف المدرب الأرجنتيني كالديرون المدير الفني لخورفكان مكتملة، مما يتيح له عدة خيارات في اختيار التشكيلة المثالية التي تؤمن الفوز بالنقاط الثلاث رغم صعوبة عجمان على ملعبه ووسط أنصاره، وحقق خورفكان الفوز خلال مباراة الذهاب بثنائية نظيفة خلال عهد المدرب السابق البرازيلي كايو زاناردي.

وتبدو الرغبة جامحة في صفوف النسور للعودة بالعلامة الكاملة وتكرار سيناريو الذهاب للتقدم خطوة جديدة نحو فرق المنطقة الدافئة، والتي تجنب رفاق اللاعب إسماعيل الحمادي حسابات الهبوط المعقدة، مع العلم بأن خورفكان لم يؤمن بقاءه رسمياً مع كبار دوري الأضواء في ظل احتلاله للمركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة في وقت يمتلك فيه العروبة الثالث عشر 10 نقاط والإمارات الأخير تسع نقاط وتبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

ثقة

بدوره أكد المدرب كالديرون جاهزية فريقه لتقديم العرض الجيد الذي يكفل لهم العودة بالعلامة الكاملة، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة في لاعبي فريقه، وتابع لا نريد أن نكرر الخطأ الذي وقع فيه اللاعبون عقب الفوز على النصر ليخسر بعدها أمام الظفرة والإمارات قبل أن يستعيد الفريق بريقه خلال الجولة الماضية بتحقيق فوز عريض على السماوي.

وقال عملنا بشكل كبير خلال فترة التوقف الماضية، وأعتقد بأن لاعبي فريقي في قمة الجاهزية لحصد النقاط وثقتي كبيرة في كافة لاعبي الفريق ولا نود أن ندخل في أي حسابات أخرى بغير الفوز.

بدوره قال لاعب خورفكان عادل سبيل بأنه يتوقع خوض نسور الخور لمواجهة صعبة أمام فريق قوي على ملعبه وطموحنا كلاعبين تحقيق النتيجة الإيجابية، وأتمنى أن يكون اللاعبون عند حسن ظن جماهيرهم.

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